Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Mülltonnenbrand am Rathausmarkt - Kripo sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Samstag gegen 17.00 Uhr bemerkte eine Zeugin einen brennenden Abfallbehälter auf dem Rathausmarkt in Viersen. Das Feuer konnten die Einsatzkräfte der Viersener Polizei mit eigenen Mitteln löschen. Die Zeugin hatte zwei jugendliche Mädchen beobachtet, welche etwas in den Behälter geworfen hatten, der daraufhin in Brand geriet. Die beiden Jugendlichen sind etwa 14 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Ein Mädchen hatte blonde Haare mit blauen Spitzen, die zweite Jugendliche trug weiße Schuhe. Beide entfernten sich in Richtung Goetersstraße. Hinweise bitte an die Kripo über die Rufnummer 02162 377-0. /wg (266)

