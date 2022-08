Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlaube in Vollbrand

Weimarer Land (ots)

Am Dienstag geriet in den späten Vormittagsstunden eine Gartenlaube in der Gartenanlage "Am Waldhölzchen" in Kranichfeld in Brand. Es kamen mehrere Feuerwehren zum Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Gartenlaube brannte fast komplett ab. Zudem konnte neben der Laube eine leblose Person aufgefunden werden. Hinsichtlich dessen ist aktuell keine Fremdeinwirkung ersichtlich. Das Ableben wurde augenscheinlich nicht durch den Brand verursacht. Zur Brandursache kann noch keine Auskunft gegeben werden. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Der Sachschaden liegt etwa im mittleren fünfstelligem Bereich.

