Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad statt Kraftfahrzeug

Apolda (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr nach einer Veranstaltung, in einer Gartenanlage fuhr ein 63-jähriger gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Verkehrsunfall wurde aufgenommen. Hierbei wurde seine Fahrtüchtigkeit mittels Atemalkoholtest überprüft. Dabei bot der 63-jährige einen Alkoholwert von 0,69 Promille an. Die Fahrt endete zur Blutentnahme im Krankenhaus. Des Weiteren wurde der Führerschein beschlagnahmt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde in der Folge erstattet.

