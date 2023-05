Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Statt Führerschein, jetzt Fahrschein

Apolda (ots)

Am Wochenende fanden Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen in Apolda statt. Hierbei wurden mehrere Geschwindigkeitsverstöße, Ordnungswidrigkeiten und Fahrzeugmängel festgestellt. Dabei stach ein 18-jähriger Fahrzeugführer heraus, welcher mit 12km/h zu schnell unterwegs und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde in der Folge erstattet.

