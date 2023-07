Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Verkehrsunfälle in Barenburg, Twistringen und Syke mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Der Polizei Sulingen wurde am Dienstag, den 25.07.2023, gegen 06:55 Uhr, durch mehrere Verkehrsteilnehmer eine Gefahrenstelle auf der Bundesstraße 214 in Höhe des Einmündungsbereichs zur Landesstraße 352 gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer Absperr- und Umleitungsmaterialien überfahren hatte, welche anlässlich von Baumaßnahmen auf der Bundesstraße aufgestellt waren. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 270 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490) entgegen.

Barenburg - Auffahrunfall fordert Verletzte

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw kam es am Dienstag, 25.07.2023, um 13:49 Uhr. Als ein 50-jähriger Fahrzeugführer aus Bremen an der Lichtsignalanlage der Bundesstraße 61 in Höhe Barenburg, Fahrrichtung Kirchdorf, aufgrund des Wechsels auf Rotlicht abbremsen musste, erkannte dies ein nachfolgender 63-jähriger Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Kirchdorf zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Bremer schwer, seine Beifahrerin sowie der Auffahrende leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 15000 Euro.

Twistringen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Dienstagmittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 58-Jähriger Fahrradfahrer den Kreisverkehr in der Westerstraße in Twistringen. Dies übersah ein 35-jähriger Pkw-Fahrer und fuhr in den Kreisverkehr ein, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer kam. Hierdurch wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstagabend, gegen 18:25 Uhr, kam es in Syke in der Bassumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Bassumer befuhr mit seinem Pkw die Bassumer Straße in Richtung Ernst-Boden-Straße und übersah an der Einmündung Georgstraße den von rechts kommenden Pkw eines 59-jährigen Sykers. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide Pkw-Fahrer leicht verletzt. An den Pkw entstand ein Sachschaden von circa 4500 Euro. Der Pkw des 20-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

