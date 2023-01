POL-HI: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 01.01.2023, zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr, sprayten unbekannte Täter verschiedene Symbole auf eine Mauer sowie eine Garage in der Oppelner Straße in Hildesheim. Zeugen, die zu der Sachbeschädigung Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

mehr