Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 29.07.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch in Pkw

Im Tatzeitraum von Donnerstag bis Freitag beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw, der zum Zeitpunkt der Tatausführung an der PHWT in Diepholz, Am Campus 3, abgestellt war. Hierbei zerstörten die Täter eine Seitenscheibe, sodass sie Zugriff in den Innenraum hatten. Zum erlangten Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) zu melden.

Diepholz - Sachbeschädigung durch Graffiti

Bislang unbekannte Täter beschmierten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Gebäudefassade im Stadtgebiet an der Wellestraße. Hierbei wurden Buchstaben mittels schwarzer Graffitifarbe an die Hauswand gesprüht. Zudem traten die Täter gegen ein dortiges Straßenschild, sodass dieses beschädigt wurde. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz (Tel.: 05441/971-0) in Verbindung zu setzen.

Syke - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitagmorgen befuhr ein 20-jähriger Mann aus Liebenau mit seinem weißen Transporter die Gödestorfer Straße in Fahrtrichtung Schnepke und kam hierbei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Pkw mit zwei Insassen aus Stolzenau musste aufgrund dessen nach rechts ausweichen, kam folglich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die beiden Insassen des Pkw wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Syke - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Ein 28-jähriger Mann aus Bremen befuhr am Samstag die Nienburger Straße in Syke und kam aufgrund seiner Alkoholisierung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Andreaskreuz und setzte seine Fahrt auf den Schienen der Museumseisenbahn fort. Infolgedessen verursachte er immensen Sachschaden an seinem kürzlich zugelassenen Neuwagen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Beamten zwecks Blutentnahme zur Dienststelle nach Syke begleiten. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt.

Stuhr - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:50 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten am Kirchplatz in Stuhr aufzubrechen. Die Täter flüchteten ohne erlangtes Diebesgut vom Tatort. Hinweise hierzu nimmt das Polizeikommissariat Weyhe (Tel.: 0421/8066-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell