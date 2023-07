Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Zigarettenautomat aufgebrochen - Bruchhausen-Vilsen, Zwei Container aufgebrochen - Bassum, Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 00:00 Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, einen Zigarettenautomaten im Kosterkamp aufgebrochen und eine noch unbestimmte Anzahl Zigaretten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Zwei Container aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 10:30 Uhr, wurden in der Straße "Am Scheunenacker" und "Zur Kleinbahn" zwei abgestellte Frachtcontainer aufgebrochen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. An den Containern ist jedoch Sachschaden entstanden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04242/93 82 50, zu informieren.

Bassum - nach Unfall geflüchtet

Ein zunächst unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend, gegen 21:15 Uhr, in der Straße Nienhaus einen Unfall verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Verursacher überfuhr mit seinem PKW ein Verkehrsschild sowie eine Warnbake, deren Betonfuß dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten die auf der Straße herumliegenden Teile der Polizei. Die Beamten konnten den flüchtigen Fahrer schließlich ermitteln. Vermutlich war eine Alkoholbeeinflussung die Ursache des Unfalls, daher musste der 55-jährige Fahrer eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nun erwarten den Unfallverursacher mehrere Strafverfahren.

Diepholz - Trunkenheit im Verkehr

Polizeibeamte aus Diepholz kontrollierten in der Sonntagnacht, um 03:40 Uhr, in der Straße Graftlage einen 33-jährigen BMW Fahrer aus Hüllhorst. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der 33-Jährige trotz erheblicher Alkoholisierung hinter das Steuer gesetzt hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem Hüllhorster wurde zur Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein musste der Mann abgeben. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

