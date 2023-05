Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen -Einbruch in Parfümerie

Aufmerksame Anwohnerin wird Zeugin und verständigt die Polizei

Am Pfingstmontagmorgen kurz nach 5 Uhr hörte eine Aufmerksame Zeugin laute Schläge in der Nachbarschaft und schaute aus ihrem Fenster. Hierbei konnte sie erkennen, wie ein bislang unbekannter Täter sich in ein mit Pflastersteine zerstörtes Schaufenster reinbeugte. Auf Ansprache durch die Zeugin flüchtete der unbekannte Täter. Sie verständigte sofort über Notruf die Polizei. Beim Eintreffen der Streife teilte ein weiterer Zeuge mit, dass der unbekannte Täter mit einem, in der Querstraße abgestellten, E-Scooter flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Der bislang unbekannte Täter entwendete vermutlich Parfüm aus dem Schaufenster. Das genaue Diebesgut sowie deren Wert konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Der Sachschaden am Schaufester wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der vermeintlichen Einbrecher wird von den Zeugen als auffallend klein und schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er schwarz gekleidet und trug eine Ski Maske und Kapuze über dem Kopf. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Göppingen unter 07161/632360 erbeten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1050825)

