Eine unangenehme Überraschung wartete auf eine Firma im Ulmer Donautal am Samstagmorgen.

Die Firma hatte ihre Kleintransporter in der Nicolaus-Otto-Straße geparkt. Am Samstag sollten beide Lkw gewartet werden. Dabei stellte sich heraus, dass an beiden Fahrzeugen aus dem Tank eine bislang unbekannte Menge Diesel entwendet wurde. Ein abschließbarer Tankdeckel wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen. Die bislang unbekannten Spritdiebe müssen in der Nacht ihr Unwesen getrieben haben. Das Polizeirevier Ulm-West nahm die Ermittlungen auf. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1050335)

