POL-UL: (GP) Rechberghausen - Unfallflucht

Am Samstag beschädigte eine Person in Rechberghausen, vermutlich mit einem anderen Fahrzeug, einen geparkten roten VW und übernahm dafür keine Verantwortung.

In der Zeit zwischen etwa 9.15 Uhr und 9.30 Uhr stand ein roter VW T-Roc in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz. Eine unbekannte Person beschädigte in dieser Zeit, vermutlich mit einem anderen Fahrzeug, den VW am vorderen rechten Radlauf. Die Person entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Uhingen (07161 93810) ermittelt nun zum Hergang des Unfalls. Sie sucht auch die Person, die den Schaden verursachte. Die Ermittler schätzen den Schaden am VW auf 1.500 Euro. An dem Fahrzeug, mit dem der Schaden wohl verursacht wurde, könnten sich rote Lackantragungen befinden.

Hinweis:

Unfallflucht bezeichnet das unerlaubte Entfernen eines Verkehrsteilnehmers vom Unfallort nach einem Verkehrsunfall. Dabei handelt es sich um eine Straftat und nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit. Abgesehen vom strafrechtlichen Aspekt ist es jedoch auch sonst wichtig, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Fehler können passieren. Wenn Sie etwas beschädigen ist es nicht in Ordnung, anderen den Schaden zu überlassen. Wer einfach wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

