POL-UL: (UL) Weidenstetten - Lieferwagen brannte vollständig aus

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger auf der L1165 von Altheim kommend in Richtung Weidenstetten. Kurz vor Weidenstetten fing es im Motorraum an zu brennen. Der Fahrer konnte anhalten und beide Insassen den Fiat Ducato verlassen. Der Fahrer erlitt eine leichte Rauchvergiftung und wurde zur Untersuchung in Krankenhaus gefahren. Der Lieferwagen brannte vollständig aus. Eine Brandursache konnte nicht festgestellt werden. Die Feuerwehren aus Weidenstetten und Neenstetten waren mit 25 Mann eingesetzt.

