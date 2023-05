Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfallfahrer flüchtete und versteckte sein Auto

Ulm (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.15 Uhr, fuhr der 22-Jährige mit seinem Auto von Aufhausen kommend auf der Straße Am Jagdschlössle. Im Bereich der Einmündung des Fischerweges kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte das Brückengeländer. Laut eines Zeugen setzte er zurück, bog dann in den Fischerweg ab um kurz danach die gleiche Strecke wieder in Richtung Aufhausen zu fahren. Bei den Ermittlungen beim Fahrzeughalter wurde der Mercedes gegenüber der Anschrift festgestellt. Es war mit einer Plane abgedeckt, die die Unfallspuren verbergen sollte. Der Fahrer wurde angetroffen. Er gab zu, dass er den Unfall verursacht hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Den konsumierten Alkohol habe er aber erst zuhause zu sich genommen. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben.

