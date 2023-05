Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fünf Personen bei Unfall auf L 39 verletzt

Dummerstorf (ots)

Am frühen Morgen des 28.05.2023 ereignete sich gegen 00:15 Uhr auf der Landesstraße 39 ein Verkehrsunfall bei dem insgesamt fünf Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Die 75-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris befuhr die Straße Alte Reihe aus Pankelow kommend und wollte über die L39 in den Pankelower Weg nach Dummerstorf weiterfahren. Aus Richtung Rostock kommend befuhr zeitgleich eine 20-jährige VW-Fahrerin die L39 in Fahrtrichtung Laage. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete die Toyota-Fahrerin die Vorfahrt der VW-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW Polo drehte sich und kam vor der Verkehrsinsel in Richtung Pankelower Weg zum Stehen. Der Toyota Yaris kam nach dem Zusammenstoß von der Fahrbahn ab und etwa 20 m abseits der Straße im angrenzenden Feld zum Stehen. Bei dem Unfall wurden im Toyota die 75-jährige Fahrerin, der 79-jährige Beifahrer sowie eine 78-jährige und 31-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Eine weitere 55-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Die 20-jährige VW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls leicht. Zur Versorgung der Verletzten kamen mehrere Rettungswagen zum Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf 15.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell