Am Sonntagabend ab 20 Uhr nahm der Autokorso und auch das Hupkonzert der beteiligten Fahrzeuge in der Ulmer Innenstadt massiv an Fahrt auf. Es wurden immer mehr Autos. Zuvor waren nur einzelne Fahrzeuge durch Hupen und zum Teil mit der türkischen Fahne bedeckt, aufgefallen. Die Polizei ließ die friedlich Feiernden zunächst mehrere Runden im Altstadtring fahren und beschränkte sich darauf, an die Vernunft der Fahrer und Mitfahrer zu appellieren. Leider zeigte der Appell nur wenig Wirkung. Aus diesem Grund wurde der Altstadtring kurz nach 21 Uhr für die Korso Teilnehmer gesperrt. Nun sammelten sich die Autos auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Blaubeurer Straße. Sehr zum Missfallen der Anwohner und auch der Polizei wurden dort Böller gezündet und Pyrotechnik abgebrannt. Schließlich setzen sich die überwiegend jungen Teilnehmer zu Fuß in Form eines Demonstrationszuges in Richtung Innenstadt in Marsch. Die Polizei begleitete den Pulk von der Blaubeurer Straße, Schillerstraße, Hauptbahnhof, Friedrich-Ebert-Straße, Neutorstraße, Friedrich-Ebert-Brücke zurück in die Blaubeurer Straße. Dort löste sich der Demonstrationszug wieder auf. Als dann gegen 23 Uhr das Hupkonzert in der Innenstadt wieder begann, wurden mehrere Unverbesserliche durch Streifen des Polizeireviers Ulm-Mitte kontrolliert und wegen Lärmbelästigung zur Anzeige gebracht. Sie müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1049600)

