POL-UL: (UL) Oberstadion - Gegen Hauswand gekracht

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Autofahrer am Sonntagnachmittag von der Straße ab.

Ulm (ots)

Wie sich bei den polizeilichen Ermittlungen einer Streife des Polizeireviers Ehingen herausstellte, war ein 68jähriger Mann mit seinem Peugeot in der Moosbeurer Straße in Richtung Oberstadion unterwegs. Seine Fahrt endete an einer Hauswand. Der Mann war nach links von der Fahrbahn abgekommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholgeruch fest. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert oberhalb von 0,3 %0. Insofern besteht die Möglichkeit, dass er trotz des noch nicht sehr hohen Wertes alkoholbedingt einen Fahrfehler begangen hat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein beschlagnahmt. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 5000 EU. Den Schaden an der Hauswand schätzt die Polizei auf mindestens 2000 EU. Da der Peugeot nicht mehr fahrbereit war, musste er von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1050335)

