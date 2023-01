Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betäubungsmittelhändler vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

In den Mittagsstunden des Montags (16.01.) erblickte eine Streifenwagenbesatzung drei verdächtige Männer (31, 50, 51 Jahre) auf einem Grünstreifen an der Hellersbergstraße in Neuss. Unmittelbar nach Blickkontakt versuchten die Personen in verschiedene Richtungen zu flüchten. Während der Flucht warf der 31-Jährige ein Tütchen weg. Die drei Männer konnten an der Flucht gehindert und kontrolliert werden.

Bei der Durchsuchung des 31-jährigen Mannes wurde Bargeld in einer Höhe von 190 Euro aufgefunden. Bei der Stückelung der Geldnoten handelte es sich offensichtlich um Deal-Geld.

Nach erfolgreicher Absuche des Grünstreifens konnte ein Tütchen mit mehreren Verkaufseinheiten Kokain sowie Heroin aufgefunden werden.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Tages einem Richter beim Amtsgericht in Neuss vorgeführt.

Die beiden anderen Männer wurden nach der Kontrolle entlassen.

