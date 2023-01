Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Verstößen gegen das Waffengesetz

Neuss (ots)

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es am Montag, 16.01.2023 aus bislang ungeklärter Ursache am Nachmittag zu verbalen Streitigkeiten zweier rivalisierender Gruppen im Alter von 16 - 18 Jahren in der Neusser Innenstadt. Als die ca. 25 Personen von der Polizei kontrolliert werden sollten, versuchten sich diese, der Kontrolle zu entziehen und flüchteten in verschiedene Richtungen. Mehrere Personen konnten während der Fahndungsmaßnahmen von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Dabei wurden verbotene Gegenstände aufgefunden. Diesbezüglich wurden mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Zur Verhinderung von Straftaten wurden zwei Personen vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Fr)

