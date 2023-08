Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 05.08.2023

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch in Arztpraxis

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 19:00 h, bis Freitagnachmittag, 17:00 h, wurde in eine Arztpraxis an der Bahnhofstraße in Weyhe eingebrochen. Es wurden sämtliche Schubladen durchsucht und lediglich eine sehr geringe Menge Bargeld entwendet. Der genaue Weg des Täters in die Praxis muss noch ermittelt werden. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht fest.

Syke - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Donnerstag, den 03.08.2023, gegen 09:05 Uhr, befuhr der 79 jährige Weyher mit seinem PKW VW die Hermannstraße in Syke und wollte nach rechts auf die B6, Herrlichkeit abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten LKW des 39 jährigen Landesberger. Der PKW wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Es wurde dabei niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5.000,00 Euro.

Barnstorf - Zwei Einbrüche in PKW

In der Zeit von Donnerstagabend, 20:15 h, bis Freitagmorgen, 06:20 h, ist in der Dr. Rudolf Dunger Straße in Barnstorf die Seitenscheibe von zwei PKW eingeschlagen und Wertgegenstände entwendet worden. An beiden PKW entstand ein Schaden von jeweils ca. 400 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell