POL-DH: Syke, Zeugenaufruf nach Einbruch in Zahnarztpraxis - Bassum, Betrug verhindert - Diepholz, Appletree Garden Festival ohne besondere Vorkommnisse

Leeste - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Leeste zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger BMW-Fahrer und eine 20-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai befahren in der genannten Reihenfolge die Hauptstraße in Fahrtrichtung Leeste. Der 23-Jährige beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen und kam hierfür mit seinem Pkw auf der Hauptstraße zum Stehen. Dies bemerkte die Hyundai-Fahrerin zu spät und fuhr auf den BMW auf. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 12.000 Euro beziffert.

Syke - Einbruch in Zahnarztpraxis

Eine böse Überraschung erlebte eine Zahnärztin, als sie nach einem gut einwöchigen Urlaub die Praxis am Hachedamm betrat. In der Zeit von Donnerstag, 27.07.2023 bis Sonntag, 06.08.2023 wurde in die Praxis eingebrochen. Der bislang noch unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte diverse Schränke und Schubladen. Das Diebesgut und die Höhe des Schadens sind bislang noch unklar. Wer in der Gegend etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Syke unter 04242 969-0 zu informieren.

Bassum - Bankangestellte verhindert Betrug

Dank einer aufmerksamen Angestellten der Sparkasse konnte am Donnerstagnachmittag, 03.08.2023, verhindert werden, dass eine Frau um ihre gesamten Ersparnisse gebracht wurde. Eine 60-jährige Bassumerin erhielt kurz zuvor einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten Schröder aus Bremen, der ihr erzählte, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und nur gegen einen hohen Betrag wieder frei gelassen werden könne. Hierbei handelt es sich um die weit verbreitete Betrugsmasche, auf die leider immer wieder ahnungslose Menschen hereinfallen. So auch die Bassumerin, die sich sofort auf den Weg machte, um Bargeld für die Übergabe des Lösegeldes zu holen. Die Bankangestellte reagierte sofort und informierte umgehend die Polizei. Der Eintritt eines finanziellen Schadens konnte so abgewehrt werden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich von diesen Anrufen in die Irre führen zu lassen. Bei Unsicherheiten kann die örtliche Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Twistringen - gestohlenes Handy gefunden

Bei der Polizei in Hannover wurde am vergangenen Wochenende der Diebstahl eines Handys angezeigt. Die Besitzerin konnte über die Ortungsfunktion feststellen, dass ihr Smartphone sich in einem Einfamilienhaus in Twistringen befindet und informierte die Polizei. Auf Grund des dringenden Tatverdachtes wurde mit einem richterlichen Beschluss das Zimmer des 18-jährigen Twistringers durchsucht und das Handy konnte sichergestellt werden. Zudem fanden die Polizisten auch noch Drogen, sodass sich der junge Mann nun für mehrere Straftaten verantworten muss.

Twistringen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 06.08.2023, gegen 12:55 Uhr, befuhr eine 63-Jährige aus Twistringen die Bremer Straße in Twistringen. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Darüber hinaus ist die Twistringerin auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Appletree Garden Festival

Bei wechselhaftem Wetter und friedlicher Stimmung feierten vom 03.08.2023 bis zum 06.08.2023 ca. 6000 Besucher das Appletree Garden Festival. Die Polizei zieht wie auch im letzten Jahr positive Bilanz. Das Festival verlief insgesamt störungsfrei und ohne besonderen Vorkommnisse. An den vier Festivaltagen ist es zu drei Diebstahls- und zwei Körperverletzungsdelikten gekommen. Es sind zudem mehrere Meldungen hinsichtlich Ruhestörungen eingegangen. Schallpegelmessungen ergaben jedoch, dass die genehmigten Grenzwerte durch die Veranstalter eingehalten wurden.

Diepholz - Diebstahl von Fahnenmast

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter einen 6m langen Fahnenmast samt Fahne aus einem Garten in der Steinstraße in Diepholz entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Diepholz unter 05441 971-0 zu kontaktieren

Wetschen - Mülltonnenbrand

In Wetschen am Sportplatz ist am Sonntag, gegen 06:00 Uhr, eine Mülltonne, die in unmittelbarer räumlichen Nähe zu einem Starkstromverteiler stand, in Brand geraten. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine Fensterscheibe des dortigen Vereinsheimes, ein Stromkabel eines Imbisswagens sowie ein Fahrrad beschädigt. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar, ist jedoch möglicherweise auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht benannt werden.

