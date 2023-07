Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Sendener Straße/ Schwarzen Mercedes-Benz A220 beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen schwarzen Mercedes-Benz A220 an der Sendener Straße in Lüdinghausen. Zwischen Montag (24.07.23) 17 Uhr und Dienstag (25.07.2023) 16.45 Uhr stand das Fahrzeug in einer Parktasche. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

