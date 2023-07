POL-COE: Dülmen, Leuster Weg/ Polizisten angegangen

Coesfeld (ots) - Einen Metallpoller haben Unbekannte an der Dorfheide gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Samstag (22.07.23) um 18 Uhr und Sonntag (23.07.23) 10 Uhr. Der Poller stand im Boden verankert vor einer Einfahrt, die bei dem Diebstahl beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

