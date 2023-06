Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen/Mönchengladbach: Unbekannter Mann fasst zehnjähriges Kind an

Viersen/Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Donnerstag die Bearbeitung eines Falls des sexuellen Missbrauchs an einem Kind in Viersen übernommen. Ein zehn Jahre altes Kind gab an, am Mittwoch, 14. Juni, um 14.25 Uhr an der Straße Onnert in Nettetal-Breyell von einem unbekannten Mann oberhalb der Bekleidung angefasst worden zu sein. Zu dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: Er ist circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,86 Meter groß, korpulent, runder Kopf, große Augen, sehr kurze Haare und Drei-Tage-Bart. Zur Tatzeit soll er ein dunkles T-Shirt getragen haben. Er führte ein schwarzes Fahrrad mit und hatte außerdem ein schwarzes Handy dabei. Bereits zurückliegend gab es in Viersen mehrere Fälle von verdächtigem Ansprechen von Kindern. Die Ermittlungen der Mönchengladbacher Kriminalpolizei stehen noch am Anfang. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn) (588) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222

