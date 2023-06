Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - treffen im Gebäude auf Bewohner

Viersen (ots)

Dienstagnacht um 23:00 Uhr hebelten drei unbekannte Personen ein auf Kipp stehendes Fenster eines Einfamilienhaueses auf der Hardter Straße in Viersen Bockert auf. Über dieses stiegen sie in das Haus. Dort trafen sie auf den Hauseigentümer, welcher durch seinen Hund geweckt wurde. Die Täter drängten den 72-Jährigen zurück in das Schlafzimmer, in welchem auch seine 70-jährige Frau war. Dort bewachte einer der Täter das Ehepaar während die beiden anderen Täter die Wohnung durchsuchten. Auch der 42-jährige Sohn, welcher sich im Haus befand traf auf die Täter. Diesen bewachte anschließend einer der Täter im Schlafzimmer des Sohnes. Sie nahmen einen Schmuckkasten mit diversem Inhalt mit und flüchteten mit einem Auto in unbekannte Richtung. Die drei Bewohner blieben körperlich unverletzt und riefen die Polizei.

Einen der Täter beschrieben sie als männlich, 180-185cm groß und von korpulenter Statur. Er trug eine schwarze Jogginghase, dunklen Sweatpulli und schwarze Schuhe. Der zweite Unbekannte, ebenfalls männlich, 180-185cm groß allerdings von dünner Statur, trug auch komplett dunkle Kleidung und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Der Dritte kann lediglich als dunkel gekleidet und von korpulenter Statur beschrieben werden.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Mithilfe. Haben Sie etwas Auffälliges zwischen 23:00 und Mitternacht im Bereich der Hardter Straße in Bockert mitbekommen? Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /cb (587)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell