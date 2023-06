Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: 12-jähriger Junge von Pkw erfasst - Leicht verletzt

Niederkrüchten (ots)

Am 14.06.2023 hat es gegen 15.40 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Mittelstraße in Niederkrüchten gegeben. Eine 21-jährige Wegbergerin fuhr mit ihrem Pkw auf der Mittelstraße in Fahrtrichtung Stadionstraße entlang einer Bushaltestelle, an welcher ein Linienbus gehalten hatte. Hinter dem Linienbus trat ein 12-jähriger Junge hervor, welcher die Straße von links nach rechts kreuzen wollte. Die 21-Jähriger sah den Jungen zu spät und konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der 12-Jährige wurde vom Pkw erfasst und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. Die Polizei Viersen weist in diesem Zuge darauf hin, dass bei der Überholung eines geparkten Busses größte Vorsicht zu gewährleisten ist. Im §20 der Straßenverkehrsordnung sind die Verkehrsregeln mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulbussen klar geregelt. So darf an Omnibussen des Linienverkehrs, an Straßenbahnen und an gekennzeichneten Schulbussen, die an Haltestellen halten nur vorsichtig vorbeigefahren werden. / AM (586)

