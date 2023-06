Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Fahrraddiebstähle+++Vier Verletzte bei Unfall+++Schlägerei+++Verfolgungsfahrt+++Taschendiebstähle+++Schwere Körperverletzung

1. Fahrrad aus Tiefgarage entwendet,

Wiesbaden, Königsteiner Straße, Samstag, 03.06.2023, 00:16 Uhr

(mv)Ein Fahrraddieb entwendete ein Herrenfahrrad aus einer Tiefgarage in der Königsteiner Straße. Ein Zeuge konnte den Dieb noch verfolgen, verlor diesen aber in der Assmannshäuser Straße aus den Augen. Zuvor verschaffte sich der unbekannte Täter über die Hauseingangstür Zugang zum Haus und dann in die Tiefgarage. Dort durchtrennte er das Drahtseilschloss, mit dem das Rad gesichert war. Anschließend verließ er die Tiefgarage über eine Zugangstür und konnte unerkannt entkommen. Das 4. Polizeirevier bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 0611-345 2440 zu melden.

2. Fahrraddiebstahl gescheitert,

Wiesbaden-Nordenstadt, Breckenheimer Weg, Freitag, 02.06.2023, 21:15 Uhr

(mv)Drei unbekannte Täter wollten am Freitagabend zwei hochwertige E-Bikes im Wert von ca. 8500 Euro in Wiesbaden-Nordenstadt entwenden. Beide Räder waren mit einem Faltschloss aneinander gekettet. Bei dem Versuch, die Räder in einen Pkw zu packen, scheiterte dies an der Größe der Räder, denn diese passten nicht in den Kofferraum. Die Diebe ließen die Räder am Tatort zurück und flüchteten in Richtung Oberpfortstraße. Die drei Täter konnten als männlich, osteuropäischer Phänotyp, alle ca. 170 - 180 cm groß beschrieben werden. Einer der Täter trug bei Tatausführung einen Hut. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw der Marke Saab mit italienischen Kennzeichen. Auch in diesem Fall ermittelt das 4. Polizeirevier und nimmt unter der Rufnummer 0611-345 2440 Hinweise entgegen.

3. Schlägerei,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 03.06.2023, 00:20 Uhr

(mv)In der Nacht zum Samstag gerieten drei Männer in der Wagemannstraße in einen handfesten Streit. Im Rahmen des Streites wurde ein 20-Jähriger zu Boden gestoßen. Anschließend schlugen und traten die beiden unbekannten Täter auf den am Boden liegenden ein. Dieser erlitt hierbei Prellungen im Gesicht. Die Täter konnten sich unerkannt in Richtung Michelsberg entfernen. Der Geschädigte beschrieb die beiden Täter. Der erste war 20-25 Jahre, ca. 190 cm groß, mitteleuropäischer Phänotyp, mittelbraune Haare, hatte tätowierte Unterarme und ein Tattoo in Form eines Flügels auf der Hand. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer hellen Hose und Sneaker. Den zweiten Täter beschrieb er als ebenfalls 20-25 Jahre, ca. 175 cm groß, südländisches Aussehen, dunkle, krause Haare und einen komplett tätowierten Unterarm. Dieser trug ein schwarzes T-Shirt, eine helle Hose, Sneaker und eine Kappe. Das 1. Polizeirevier erbittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer 0611-345 2140 zu melden.

4. Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen, Wiesbaden-Erbenheim, Berliner Straße / Am Hochfeld, Freitag, 02.06.2023, 23:30 Uhr

(mv)Zu einem Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Freitagabend in Wiesbaden-Erbenheim an der Kreuzung Berliner Straße / Am Hochfeld. Alle vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus verbracht. Gegen 22:30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger Mann aus Frankfurt mit seinem Pkw der Marke Daimler von der B455 aus Richtung Mainz-Kastel kommend, auf die Kreuzung Berliner Straße / Am Hochfeld. Zu der Uhrzeit ist die Ampelanlage ausgeschaltet und wird durch Verkehrszeichen geregelt. Der junge Mann fährt in die Kreuzung ein und kollidiert dort mit einem vorfahrtsberechtigen Linienbus. Der 58-Jährige Busfahrer kann trotz sofort eingeleiteter Notbremsung eine Kollision nicht verhindern. Bei dem Unfall werden der Fahrer des Pkw und drei Insassen im Bus verletzt. Alle Personen werden zu weiteren Untersuchungen in Wiesbadener Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

5. Festnahme nach Verfolgungsfahrt,

Wiesbaden, Holzstraße, Freitag, 02.06.2023, 20:12 Uhr

(mv)Am Freitagabend fällt einer Funkstreife der Wiesbadener Polizei ein Kraftrad der Marke Kawasaki auf, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Dotzheimer Straße stadtauswärts befuhr. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn blieb der Motorradfahrer nicht stehen. Er flüchtete auf ein Tankstellengelände und flüchtete die Dotzheimer Straße in entgegengesetzter Richtung. In der Holzstraße konnte sich der Streifenwagen vor das Krad setzen und bis zum Stillstand abbremsen. Der Kradfahrer fuhr gegen den Streifenwagen, wurde auf einen Grünstreifen abgewiesen und kam dort zu Fall. Hier konnte der Fahrer festgenommen werden. Der 41-Jährige Kradfahrer ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem wurden bei ihm Diebesgut und Betäubungsmittel aufgefunden. Er gab die Einnahme von Betäubungsmittel zu, weswegen auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Bezüglich des Kraftrades, ob dieses ebenfalls entwendet wurde, müssen weitere Ermittlungen folgen. Das Kraftrad wurde sichergestellt. An dem Streifenwagen entstand lediglich leichter Sachschaden. Bei der Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 41-Jährige muss sich nun wegen verschiedener Verstöße verantworten.

6. Taschendiebstähle,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Bushaltestelle Kirchgasse, Samstag, 03.06.2023, zw. 13:00 und 15:25 Uhr

(am)Am Samstagmittag hatten es Taschendiebe auf die Wertsachen, der an einer Bushaltestelle wartenden Fahrgäste abgesehen. In zwei Fällen hielten sich die 66 und 79 Jahre alten Geschädigten an der Bushaltestelle Kirchgasse in der Friedrichstraße auf. In einem unbemerkten Moment gelang es den Tätern, die Geldbörsen der Geschädigten aus den mitgeführten Taschen zu entwenden. In beiden Fällen bemerkten die Opfer nichts von dem Diebstahl. In den Geldbörsen befanden sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente und die Busfahrkarten der Geschädigten. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

7. Täterfestnahme nach schwerer Körperverletzung Wiesbaden, Bleichstraße, Sonntag, 04.06.2023, 01:00 Uhr

(am)Am frühen Sonntagmorgen wurde ein Mann bei einer Körperverletzung in der Bleichstraße schwer verletzt. Ein 26 Jahre alter Mann aus Idstein hielt sich gegen 01:00 Uhr im Bereich einer Bushaltestelle in der Bleichstraße auf und sprach dort eine weibliche Person an. Dies missfiel jedoch dem ebenfalls anwesenden Lebensgefährten der Frau. Der 23-jährige Freund der Frau reagierte zunehmend aggressiv und ging schließlich körperlich gegen den Idsteiner vor. Dazu zog der Aggressor seinen Gürtel aus der Hose und schlug damit mehrfach auf das Opfer ein. Dieser zog sich dadurch nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Täter konnte noch am Tatort durch die alarmierten Polizeikräfte festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Da dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Den Rest der Nacht musste er im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Da sich die Tathandlungen im Bereich der Videoschutzanlage abspielten, konnte der Ablauf nachvollzogen und gesichert werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

8. Betrunken Unfall gebaut,

Mainz-Kastel, Peter-Sander-Straße, Sonntag, 04.06.2023, 03:30 Uhr

(js) Am Sonntagmorgen verlor ein Autofahrer im Kasteler Gewerbegebiet die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte in einem Kurvenbereich mit geparkten Fahrzeugen. Ein 25-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem VW Golf die Peter-Sander-Straße und stieß im Kurvenbereich zunächst gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford, welcher durch den Aufprall in einen Grundstückszaun sowie eine Straßenlaterne geschoben wurde. Der Golf des Verursachers wiederum wurde hierdurch nach links auf die andere Fahrbahnseite abgewiesen und kollidierte mit einem dort geparkten Pkw Mitsubishi. Der Grund für den Kontrollverlust war für die Polizei schnell ersichtlich, denn der Wiesbadener war mit annähernd 2 Promille erheblich alkoholisiert. Dies hatte für den 25-jährigen eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung seines Führerscheines zur Folge. Er verletzte sich zudem leicht, musste aber nicht ärztlich versorgt werden. Insgesamt entstand durch den Unfall ein Sachschaden von etwa 16.000 Euro.

