POL-WI-KvD: Verdächtiger Gegenstand bei Baggerarbeiten gefunden, Wiesbaden, Stephan-Born-Straße, Hans-Böckler-Straße, Freitag, 02.06.2023, 12.50 bis 17:20 Uhr

Wiesbaden (ots) - Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Freitag, 26.05.2023, 21:30 Uhr (js) Am Freitagabend kam es in der Wiesbadener Straße in Kastel zu einem Unfall mit einem Motorrad, bei welchem der Fahrer des Zweirades tödliche Verletzungen erlitt. Ein 42-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Kraftrad die Wiesbadener Straße von der Rampenstraße kommend in Fahrtrichtung Amöneburg, als er nach ersten Ermittlungen ...

mehr