Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Unfall fordert Todesopfer

Wiesbaden (ots)

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße,

Freitag, 26.05.2023, 21:30 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es in der Wiesbadener Straße in Kastel zu einem Unfall mit einem Motorrad, bei welchem der Fahrer des Zweirades tödliche Verletzungen erlitt. Ein 42-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Kraftrad die Wiesbadener Straße von der Rampenstraße kommend in Fahrtrichtung Amöneburg, als er nach ersten Ermittlungen in einer leichten Linkskurve ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad verlor und zu Fall kam. Nach dem Sturz rutschte der Wiesbadener mit seinem Zweirad in ein geparktes Fahrzeug und zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die Wiesbadener Straße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt, der Verkehr durch die Polizei umgeleitet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der 0611/345-2240 zu melden.

