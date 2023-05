POL-WI-KvD: Nach Streit zugeschlagen+++Farbschmierereien an Gebäudefassade+++Versuchter Handyraub+++

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

1.Nach Streit zugeschlagen,

Wiesbaden, Murnaustraße Samstag, 27.05.2023, 01:45 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich des Schlachthofgeländes zu einer Körperverletzung, der ein verbaler Streit vorausging. Der 29-jährige Geschädigte geriet nach einer Veranstaltung in einer dortigen Lokalität mit einem bislang unbekannten Täter in Streit. Im Verlaufe der nun auf der Straße stattfindenden Auseinandersetzung schlug der unbekannte Mann dem 29-jährigen mehrfach ins Gesicht, wodurch der Geschädigte leicht verletzt wurde. Der Täter wurde als etwa 25 - 30 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, von muskulöser Statur, dunkler Hautfarbe, mit schwarzen kurzen Haaren sowie einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Bekleidet sei der Mann mit einer weißen Jeans sowie einem schwarzen T-Shirt gewesen. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 0611/345-2140 entgegen.

2.Farbschmierereien an Gebäudefassade

Wiesbaden, Roonstraße Freitag, 26.05.2023, 23:00 Uhr

(thi) In der Nacht zum Samstag wurde durch einen Anwohner der Roonstraße mitgeteilt, dass soeben zwei Unbekannte eine Gebäudefassade mit Farbe besprühen. Ein Anwohner der Roonstraße teilte in der Freitagnacht gegen 23:00 Uhr per Notruf mit, dass zwei Jugendliche die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses mit Farbe besprühen. Anschließend seien sie Richtung Westendstraße geflüchtet. Eine sofort entsandte Streife konnte die Täter nicht mehr antreffen. Die Unbekannten wurden als 16 bis 20 Jahre alt beschrieben. Einer trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Der Zweite trug eine schwarze Schlaghose, ähnlich einer Zimmermannhose.

Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 0 entgegen.

3.Versuchter Handyraub

Wiesbaden, Bahnhofsplatz Samstag, 27.05.2023, 03:15 Uhr

(thi) In der Nacht zum Samstag versuchten zwei junge Männer am Bahnhofsplatz einem Taxifahrer das Handy zu rauben.

Am Samstag, gegen 03:15 Uhr, kam es zum Streit zwischen einem 34-jährigem Taxifahrer und einer Personengruppe, unter denen sich auch die zwei Täter, ein 20 und ein 24-jähriger Wiesbadener, befanden. Grund hierfür war, dass der 34-Jährige der Personengruppe die Mitfahrt verweigerte, da der Großteil der Personengruppe stark alkoholisiert schien. Als der Geschädigte sein Handy in die Hand nahm, haben die Wiesbadener versucht, ihm das Mobiltelefon zu entreißen. Dabei haben die Beiden den Taxifahrer geschlagen und getreten. An das Handy gelangten die Räuber jedoch nicht. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Täter angetroffen und festgenommen werden. Sie wurden zwecks weiterer polizeilichen Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden jungen Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Die gesamte Tat wurde von der Videoschutzanlage gefilmt und konnte dem Strafverfahren beigefügt werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611 / 345 0 in Verbindung zu setzen.

4.Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Wiesbaden, Rheinbahnstraße und Hildastraße Freitag, 26.05.2023, 15:30 Uhr bis Samstag, 27.05.2023, 10:30 Uhr

(thi) Unbekannte Täter zerkratzen in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Fahrzeuge in der Rheinbahnstraße und Hildastraße in Wiesbaden. In der Hildastraße wurde der Lack eines Fahrzeugs der Marke Mitsubishis zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. In der Rheinbahnstraße wurden zwei Fahrzeuge der Marke Toyota und ein Fahrzeug der Marke Jeep zerkratzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Hinweise auf die Verursacher gibt es bislang nicht.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 2140 Hinweise entgegen.

