Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kabeldiebstahl an einer Photovoltaikanlage

Oberdreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 03.06.2023 kam es in der Gemarkung Oberdreis auf einem Solarfeld zum Diebstahl von einer nicht unerheblichen Menge Kupferkabel. Unbekannte Täter durchtrennten die Umzäunung und gelangten so auf das Gelände der Anlage. Anschließend entfernten sie die Verkabelung an den Solarmodulen und entwendeten diese. Da eine größere Menge des Kabels gestohlen wurde dürfte sich der Schaden auf etwa 15000 Euro belaufen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren bei der Polizei in Altenkirchen (Westerwald) eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe (Solarfeld Nähe Tonzeche), insbesondere hinsichtlich verdächtigen Fahrzeugen gemacht? Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell