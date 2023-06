POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Asbach

Daaden (ots) - In der Nacht vom 02. auf den 03.06.23 wurden die Feuerwehr in Daaden und die Polizei Betzdorf gegen 03:00 Uhr über einen Brand in einer freistehenden Doppelgarage in Daaden, Betzdorfer Straße informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache waren dort ein Auto, ein Quad und mehrere Fahrräder, darunter E-Bikes, in Brand geraten. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand ...

