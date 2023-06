Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Altenkirchen OT Honneroth (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.06.2023 gegen 03:10 Uhr ereignete sich im Bereich Altenkirchen OT Honneroth, ein Verkehrsunfall. Ein PKW, besetzt mit zwei Personen befuhr die Kumpstraße aus Richtung Altenkirchen-Zentrum kommend und wollte nach Honneroth in die Goethestraße abbiegen. Dabei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen einen geparkten Kleintransporter sowie einen Baum. Am PKW des Fahrzeugführers entstand erheblicher Sachschaden (Totalschaden). Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter von der Parkbucht auf den Bürgersteig geschoben. Auch am Transporter entstand erheblicher Sachschaden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Der 20-jährige aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat sich künftig in einem Strafverfahren für sein Verhalten zu verantworten.

