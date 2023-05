PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Betrug mit Schaden im 5-stelligen Bereich+++Verkehrsunfallflucht ohne Hinweise+++Alkoholisierter Autofahrer von Polizei gestoppt+++

Limburg (ots)

Limburg - Pressemitteilung der Polizei für den Landkreis Limburg -Weilburg

Betrug mit Schaden im 5-stelligen Bereich

Tatort: Merenberg

Tatzeit: Donnerstag, 30.03.2023 - Freitag, 26.05.2023

(sh) Eine weibliche Person meldete sich telefonisch beim 66-jährigen Geschädigten und versprach diesem hohe Gewinne durch Investitionen in Börsengeschäfte. Als der Geschädigte nach Investitionen von über 80.000 Euro schließlich seine Gewinne abschöpfen wollte, wurde er zu einer weiteren Zahlung von 50.000 Euro aufgefordert, um sich zu legitimieren. Der Geschädigte wurde daraufhin misstrauisch und erstattete Anzeige.

Verkehrsunfallflucht ohne Hinweise

Tatort: Hadamar, Alte Chaussee 4

Tatzeit: Donnerstag, 25.05.2023, 22:00 Uhr - Freitag, 26.05.2023, 13:00 Uhr

(sh) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kollidierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem geparkten roten VW Polo vor der Alten Chaussee 4. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher und dessen Fahrzeug nimmt die Polizei Limburg unter der 06431/91400 entgegen.

Alkoholisierter Autofahrer von Polizei gestoppt

Tatort: Limburger Straße / B456 Weilburg

Tatzeit: Samstag, 27.05.2023, 01:15 Uhr

(sw) Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streife der Polizeistation Weilburg ein orangefarbener SUZUKI auf, der die Limburger Straße in Richtung Limburg in Schlangenlinien befuhr. Aufgrund der Fahrweise des 36-jährigen Mannes aus Grävenwiesbach sollte das Fahrzeug angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer ignorierte zunächst das Anhaltesignal der Streife, konnte dann aber doch noch gestoppt werden. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest schaffte Klarheit. Der Mann war mit über 1,6 Promille unterwegs. Er wurde für eine Blutentnahme und weitere Maßnahmen zur Polizeistation Weilburg verbracht.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell