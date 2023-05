Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Körperverletzungsdelikte am Wochenende zur Anzeige gebracht

Minden (ots)

Am vergangenen Wochenende sind in Minden drei auf offener Straße begangene Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht worden.

Als drei Personen (29, 40, 46) in der Nacht zu Samstag gegen 1.20 Uhr zu Fuß an der Viktoriastraße unterwegs waren, wurden sie zunächst von einer dreiköpfigen Gruppe verbal provoziert. Kurz darauf griff man die Passanten mit Tritten und einem Reizgasspray an. Anschließend flohen die offenbar jugendlichen Täter in Richtung des Bahnhofs. Eine 29-Jährige und ein 46-Jährige - beide aus Minden - wurden durch die Attacke leicht verletzt. Ermittlungen ergaben eine mögliche Tatbeteiligung eines 16-jährigen Jugendlichen, der fortan im Fokus der Polizei steht.

Sonntagnacht griffen gegen 1.25 Uhr zwei Personen einen Mann (26) am Martinikirchhof an, der mit Freunden unterwegs gewesen war. Nach vorherigem Streit wurde der Bielefelder mit einem Reizgassprays und Schlägen attackiert. Anschließend flüchteten die dunkelgekleideten Täter zusammen mit einer Begleiterin in Richtung Kampstraße. Der 26-Jährige wurde ins JWK gebracht.

Gut eine Stunde später kam es in der Lindenstraße zu einem Angriff auf einen Mindener (27) und einen Portaner (28). Beide erlitten durch den Angriff einer mehrköpfigen Gruppe Jugendlicher leichte Verletzungen, als sie vom ZOB kommend in Richtung Petersilienstraße unterwegs waren. Zur Behandlung der Verletzungen forderte man einen Rettungswagen an. Nach Angaben einer Zeugin dürften sich auch zwei junge Frauen mit langen blonden Haaren in der Gruppe der flüchtigen Täter befunden haben.

Die Ermittler prüfen aktuell mögliche Tatzusammenhänge. Wer Angaben zu den Angreifern machen kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter Telefon (0571) 88660.

