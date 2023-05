Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Personen bei Unfällen am Wochenende verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

Zu drei Unfällen wurden die Beamten am vergangenen Wochenende gerufen. Zwei Personen verletzten sich schwer, eine erlitt leichte Blessuren.

Bereits am Samstagmorgen meldete man der Polizei einen Verkehrsunfall auf der Siedinghausener Straße in Wulferdingsen. Den Erkenntnissen nach hatte eine 25-jährige Frau aus Hille gegen 8.30 Uhr die Fahrbahn in Richtung der Mindener Straße befahren, als sie kurz nach der Einmündung "Fasanenstraße" nach links von der Fahrbahn abkam, einen Grünstreifen überfuhr und schließlich mit einem Baum kollidierte. Daraufhin schleuderte der Pkw zurück auf den Asphalt. Rettungskräfte brachten die Fahrerin mit schweren Verletzungen ins Klinikum Minden. Da sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt ergab, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Außerdem forderte man für den Abtransport des Opels einen Abschleppdienst an.

Ebenfalls schwere Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Biker zu, als er am Samstagmittag auf der Volmerdingsener Straße zur Bergkirchener Straße hin unterwegs war. Dabei, so die Ermittlungen, touchierte der Mindener gegen 13.35 Uhr in einem Kurvenbereich den Bordstein des östlich gelegenen Geh- und Radweges und verlor die Kontrolle über seine Honda. Anschließend rutschte er mit dieser über die Straße und fand an einem Zaunelement seine Endposition. Auch er wurde zur weiteren Behandlung dem Johannes Wesling Klinikum zugeführt.

Am frühen Sonntagmorgen beschäftigte auch der Unfall eines 21-Jährigen aus Bad Oeynhausen die Polizei. Der Heranwachsende war gegen 3.35 Uhr auf der Mindener Straße in Richtung der Vlothoer Straße unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache kurz vor Einmündung "Zum Rehmer Eck" nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Ampelanlage prallte. Der Fahrer wurde ins Klinikum Bad Oeynhausen gebracht. Der Volkswagen wurde abgeschleppt. Zudem forderte man einen Techniker zur Sicherung der stark beschädigten Ampel an. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich in diesem Fall auf knapp 60.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell