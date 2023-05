Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Milchautomat aufgebrochen: Trio vorläufig festgenommen

Minden (ots)

Wegen eines Diebstahls in einem Hofladen wurde die Polizei am späten Donnerstagabend zur Letelner Straße gerufen. Dort berichtete man den Beamten, dass zwei Personen gegen 23 Uhr den Verkaufsraum betreten und sich gewaltsam an einem Milchautomaten zu schaffen gemacht hätten. Eine weitere Person behielt offenbar das Umfeld im Blick und stand Schmiere. Mit Bargeld flüchteten die Täter schließlich mit einem Pkw, so die Ermittlungen.

Im Rahmen der Fahndung konnte das gesuchte Auto samt den Insassen von Polizisten an einem Schnellrestaurant an der Lübbecker Straße festgestellt werden. Kurz darauf erfolgte mit Unterstützung herangeführter Einsatzkräfte auf einem Tankstellengelände an der Ringstraße der Zugriff. Die drei polizeibekannten Personen im Alter von 21 bis 35 Jahren wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam in der Marienstraße zugeführt.

Der Pkw wurde samt des aufgefundenen mutmaßlichen Diebesgutes und dem vermeintlichen Aufbruchswerkzeug sichergestellt. Da sich bei dem Fahrzeugführer der Verdacht einer BtM-Fahrt ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Außerdem wird der Mann verdächtigt, das Auto ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis gefahren zu sein zu sein. Die Prüfung von Zusammenhängen mit ähnlichen - auch überregionalen - vorherigen Taten ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Aktuell wartet das tatverdächtige Trio zur Stunde auf die Abstimmung der weiteren Maßnahmen. Zudem stehen zwei von ihnen unter Verdacht eines illegalen Aufenthaltes.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell