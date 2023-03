Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Diebstahl aus forstwirtschaftlicher Maschine

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte eine Werkzeugkiste bei Gerstetten auf.

Ulm (ots)

Die Forstmaschine stand in einem Wald zwischen Gerstetten und Sontbergen. An der Maschine war eine Stahlkiste befestigt. Darin befanden sich Werkzeuge für die Maschine. Die Unbekannten brachen die Kiste auf und nahmen die Werkzeuge mit. Der Polizeiposten Gerstetten sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei warnt davor, in oder an Fahrzeugen keine Sachen von Wert zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Meistens lassen sich die Sicherungsmechanismen leicht überwinden. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

