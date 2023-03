Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Lasterfahrer verliert die Kontrolle

Am Donnerstag stieß ein Lastwagen bei Langenau mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 50-Jähriger an der Anschlussstelle Langenau von der A7 ab und bog nach links auf die Landesstraße 1170 ein. Unmittelbar danach verlor der Fahrer des MAN Lasters die Kontrolle über das Fahrzeug. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er einen entgegenkommenden Mercedes eines 28-Jährigen. Den Mercedes drehte es. Er kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Laster setzte seine Fahrt unkontrolliert fort. Er beschädigte noch einen Schaltkasten und überfuhr dann eine Leitplanke an der Einfahrt zum Park and Ride Parkplatz. Zuletzt fuhr der MAN gegen eine Böschung, wo der Lkw stehen blieb. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Der Fahrer des Mercedes erlitt leichte Verletzungen. Den Schaden an den Fahrzeugen und Verkehrseinrichtungen schätzte die Polizei auf etwa 37.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Polizeiposten Langenau nahm den Unfall auf und sucht nach der Ursache. Nach derzeitigem Stand könnte die Ursache medizinischer Natur gewesen sein.

Hinweis:

Gegen plötzliche medizinische Notfälle können wir uns nicht absichern. Jeder Verkehrsteilnehmer kann jedoch vorausschauend fahren und Rettungskräfte informieren, wenn Dritte durch eigenartige Fahrweisen auffallen oder Unfälle geschehen.

