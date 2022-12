POL-EL: Nordhorn - Mann in der Ochsenstraße zusammengeschlagen und ausgeraubt

Meppen (ots) - Zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter den linken Vorderreifen eines Audi zerstochen. Der Pkw war zur Tatzeit vor einer Garage an der Straße An den Tannen in Meppen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 ...

