POL-EL: Meppen - Reifen zerstochen

Nordhorn (ots) - Am 23. Dezember kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Passat befuhr gegen 10:15 Uhr die "Friedrich-Ebert-Straße" in Richtung "Blanke". Etwa in Höhe einer Bäckerei beabsichtigte er, an einem dort geparkten, weißen Transporter vorbeizufahren. Zeitgleich fuhr der weiße Transporter vom Straßenrand an. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin sich der männliche Fahrzeugführer mit seinem weißen Transporter unerlaubt vom ...

mehr