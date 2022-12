Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am 23. Dezember kam es in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Passat befuhr gegen 10:15 Uhr die "Friedrich-Ebert-Straße" in Richtung "Blanke". Etwa in Höhe einer Bäckerei beabsichtigte er, an einem dort geparkten, weißen Transporter vorbeizufahren. Zeitgleich fuhr der weiße Transporter vom Straßenrand an. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin sich der männliche Fahrzeugführer mit seinem weißen Transporter unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar. Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter und den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell