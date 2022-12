Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Brennholz entwendet - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es in Bad Bentheim zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück an der "Suddendorfer Straße" und entwendeten etwa einen Kubikmeter Brennholz. Hierbei wurde eine Tür beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell