POL-EL: Meppen - Falschfahrer auf der A31 unterwegs

Meppen (ots)

Am 2. Weihnachtstag kam es zwischen den Anschlussstellen Meppen-Nord und Twist zu mehreren gefährlichen Situationen durch einen Falschfahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr an der Anschlussstelle Meppen-Nord ein heller (vermutlich weißer) Pkw über die Ausfahrt auf die B402 auf die A31 auf. Dort legte er auf Richtungsfahrbahn Emden entgegen der Fahrtrichtung vermutlich mindestens einige hundert Meter auf dem Überholfahrstreifen zurück. In einem Fall gaben Geschädigte an, dass der Falschfahrer durch eine Lücke zwischen Ihrem Pkw (auf dem Hauptfahrstreifen) und anderen auf dem Überholfahrstreifen befindlichen Pkw hindurchgefahren sei. Nur durch ein Ausweichmanöver sei der Zusammenstoß verhindert worden. Anschließend blieb der Falschfahrer mit eingeschalteter Warnblinkanlage stehen. In der Zwischenzeit gingen fast 20 Notrufe durch betroffene Verkehrsteilnehmer bei der Polizei ein. Da die Polizei zunächst vorrangig den Verkehr in Richtung Emden sicherte, hat der bislang unbekannte Falschfahrer vermutlich die Gelegenheit genutzt, um zu wenden und die Autobahn wieder zu verlassen. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Telefonnummer 05908 9348-115 in Verbindung zu setzen.

