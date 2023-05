POL-MI: Autofahrer prallt in Leitplanke

Bad Oeynhausen (ots) - Zu drei Unfällen wurden die Beamten am vergangenen Wochenende gerufen. Zwei Personen verletzten sich schwer, eine erlitt leichte Blessuren. Bereits am Samstagmorgen meldete man der Polizei einen Verkehrsunfall auf der Siedinghausener Straße in Wulferdingsen. Den Erkenntnissen nach hatte eine 25-jährige Frau aus Hille gegen 8.30 Uhr die Fahrbahn in Richtung der Mindener Straße befahren, als sie ...

mehr