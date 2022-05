Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Ca. 11-jährige Radfahrerin kollidiert mit PKW-Anhänger und stürzt

Bredstedt (ots)

Am späten Montagnachmittag (09.05.22), gegen 17.45 Uhr, befuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw und Anhänger die Husumer Straße (B5) in Bredstedt in Fahrtrichtung Husum. Rechtsseitig auf dem Bürgersteig, auf Höhe eines Reifenhändlers, nahm er ein Mädchen wahr, welches augenscheinlich die Fahrbahn mit ihrem Fahrrad überqueren wollte. Der Autofahrer fuhr langsam an dem Mädchen vorbei und erkannte, dass dieses losfuhr, gegen seinen Anhänger fuhr und stürzte. Der Pkw-Fahrer stoppte sein Gespann und rannte zu dem Mädchen. Dieses stieg wieder auf ihr Fahrrad auf, gab an, dass alles in Ordnung sei und radelte in Richtung Kreisverkehr davon. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen dieses Unfalls aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen und vor allem auf die Feststellung der Identität des unfallbeteiligten Mädchens. Dieses war sehr schlank und fuhr auf einem bunten Mountainbike. Da sie bei dem Sturz auf ihre Hände fiel, müsste sie sich zumindest diese verletzt haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671-4044900 zu melden. Vielen Dank!

