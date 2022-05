POL-FL: Schleswig - Drogendealer nach Wohnungsdurchsuchung festgenommen

Flensburg (ots) - Am Mittwoch, den 11.05.2022, gegen 18:20 Uhr kam es in Flensburg in der Dr.-Todsen-Straße zu einem Raubüberfall auf einen dort wohnhaften 19-jährigen Mann. Es wurde Schmuck im Wert von über 10 000 Euro entwendet. Die drei maskierten Täter erschienen gegen 18:20 Uhr an der Wohnung des ...

mehr