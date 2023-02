Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Freitag, 24.02.2023, gegen 00.30 Uhr, erhielt eine Funkstreife des Polizeikommissariats Einbeck einen Einsatz in die Schwammelwitzer Straße. Dort sollte es zu einer Alarmauslösung bei einem seit Kurzem dort ansässigen Fahrradgeschäft gekommen sein. Vor Ort konnte dann festgestellt werden, dass an einer Gebäudeseite ein Fenster offen stand, bei dem die Glasscheibe zersplittert war. Bisher unbekannte Täter müssen das noch frei zugängliche Grundstück betreten und das an der westlichen Gebäudeseite befindliche Fenster aufgebrochen haben, wobei das Glas zersplitterte. Anschließend flüchteten die Täter. Das Gebäudeinnere wurde offensichtlich nicht betreten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in einbeck.

