POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Kretzhaus (ots) - Das schöne Wetter am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei in Linz zum Anlass, nochmals eine Zweiradkontrolle an der Einmündung L 253 - L 252 in Kretzhaus durchzuführen. Von insgesamt 38 kontrollierten Zweirädern wurden nur eine geringe Anzahl von geringfügigen Verstößen festgestellt. Die Kontrolle stieß, insbesondere auch bei den Zweiradfahrern, durchaus auf positive Resonanz. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

mehr