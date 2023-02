Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) - Donzdorf - Radfahrer contra Pkw

Am Dienstag trug ein 37-Jähriger nach einem Zusammenstoß in Donzdorf leichte Verletzungen davon.

Der Radfahrer war gegen 6.10 Uhr im Öschweg unterwegs. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem VW ebenfalls im Öschweg in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung bog die Autofahrerin nach links in die Adolf-Kolping-Straße ab. Sie beachtete den entgegenkommenden Radfahrer nicht und stieß mit ihm zusammen. Der 37-Jährige stürzte auf die Straße. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten den Radfahrer vor Ort. Danach konnte er nach Hause. Die Polizei aus Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen.

