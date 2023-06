Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain- 2-faches Fahren unter Alkoholeinfluss

Gebhardshain (ots)

Am 02.06.23 wurde die Polizeiinspektion Betzdorf gegen 22:30 Uhr über einen Verkehrsunfall im Gebhardshainer Steinweg informiert. Am Rande einer Sportveranstaltung war ein Zuschauer beim Rangieren mit seinem Pkw gegen ein anderes Fahrzeug gefahren. Der Sachschaden war zwar nur gering, jedoch stand der 35-jährige Fahrzeugführer aus der VG Hachenburg unter erheblichen Alkoholeinfluss. Diesem wurde sodann im Krankenhaus eine Blutprobe zu Beweiszwecken entnommen, der Führerschein sichergestellt und eine Strafanzeige gefertigt. Noch während dieser polizeilichen Maßnahme wurde der PI Betzdorf ein erneuter Vorfall mit dem o.g. Fahrzeug gemeldet. Zeugen beobachteten wie sich der vorgenannte Pkw gerade mit einem anderen Fahrzeugführer in Bewegung gesetzt hatte. Das Fahrzeug wurde nunmehr in Schlangenlinien geführt. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Pkw schließlich in der Ortslage Kroppach kontrollieren. Ganz offensichtlich hatte sich ein anderer, ebenfalls alkoholisierter, 27-jähriger Mann aus der VG Hachenburg, welcher ein Bekannter des 35-jährigen war, auf den Fahrersitz gesetzt und das Fahrzeug gesteuert. Dieser Herr war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde nun ebenfalls eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und eine Strafanzeige erstattet.

